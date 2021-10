Tempo perturbato al Nord Ovest, con piogge diffuse ed insistenti. Temporali in arrivo per le restanti regioni settentrionali e dell’alto Tirreno. Peggiora la notte su gran parte del Centro e tirreniche meridionali.

Al Nord

Al mattino piogge intense tra Trentino e Friuli; precipitazioni sporadiche su Lombardia ed Emilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio insistono le piogge sui settori pedemontani, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso; neve sopra i 2000 metri.

Al Centro

Al mattino nuvolosità variabile e qualche pioggia tra Toscana e Lazio; al pomeriggio condizioni di tempo asciutto con ancora cieli irregolarmente coperti. In serata ancora stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Locali piogge al mattino tra Campania e Sicilia occidentale; sereno o poco nuvoloso altrove. Maltempo al pomeriggio con piogge e temporali su Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, stabile sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori; fenomeni più intensi attesi sulla Sicilia.

Temperature

Minime in generale rialzo; massime stazionarie o in calo da nord a sud.

Tendenza meteo per la settimana

Prima settimana di ottobre all’insegna del maltempo autunnale

Mese di ottobre che come anticipato sembra voler dare una svolta a questo autunno partito un po’ in punta di piedi. Maltempo che ieri ha colpito duramente parte del Nord Italia con nubifragi specie sulla Liguria. Condizioni meteo che nel corso dei prossimi giorni risulteranno instabili o perturbate su buona parte della Penisola. Una goccia fredda dovrebbe infatti tuffarsi sul Mediterraneo centrale portando maltempo e anche un calo delle temperature su valori anche di qualche grado al di sotto delle medie. Possibili nevicate sulle Alpi fino a quote medie. Vediamo allora l’evoluzione meteo.

Ancora nubifragi in arrivo nelle prossime ore, ecco dove

Situazione sinottica attuale che vede una vasta circolazione depressionaria posizionata tra nord Atlantico e Isole Britanniche. Questa pilota un vasto fronte perturbato che allungandosi verso il Mediterraneo occidentale porterà nel corso delle prossime ore condizioni meteo perturbate in Italia. Piogge in atto già sulle regioni del Nord, in intensificazione nel corso delle prossime ore. Entro la serata odierna colpito soprattutto regioni di Nord-Ovest e alto versante tirrenico con nubifragi possibili su alto Piemonte, Liguria e alta Toscana. Nella giornata di domani piogge e temporali sparsi in estensione anche al resto del Centro-Nord.

Goccia fredda in transito nella seconda parte della settimana con calo termico

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per la seconda pare della settimana l’isolamento di una goccia d’aria fredda in quota sul Mediterraneo centrale. Si rinnoveranno dunque condizioni meteo instabili specie al Centro-Sud con piogge e temporali sparsi. Temperature in graduale calo nel corso delle prossime ore con valori che dovrebbero scendere al di sotto delle medie anche di 4-5 gradi tra Mercoledì e Venerdì un po’ su tutta l’Italia. Vediamo allora anche una prima tendenza meteo per il secondo weekend di ottobre.

Tendenza meteo: prossimo weekend ancora maltempo

Distanza temporale anche elevata ed evoluzione molto dinamica quella prevista per questa settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli il secondo weekend di ottobre potrebbe comunque vedere ancora condizioni meteo instabili in Italia. Campo di alta pressione che potrebbe elevarsi tra Atlantica, Isole Britanniche e forse fin verso la Scandinavia meridionale. Mediterraneo centrale che resterebbe in balia di correnti più fredde dai quadranti orientali o nord-orientali con gocce d’aria fredda in quota che potrebbero rinnovare condizioni di spiccata instabilità.