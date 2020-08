Ultimi temporali al Sud, bel tempo sul resto del Paese con temperature in generale aumento.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Tempo prevalentemente stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con qualche innocua nube in transito al mattino su Lombardia, Emilia occidentale e Liguria.

Possibilità di deboli acquazzoni sui rilievi alpini centro-orientali.

AL CENTRO

Inizio di giornata con ampie schiarite ovunque, nubi in aumento al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo con possibilità di isolati temporali in estensione al litorale pontino. Migliora in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Acquazzoni al mattino sulla Sicilia nord orientale, aumento dell’instabilità al pomeriggio su Basilicata, Puglia e Calabria con acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni più radi su Campania e settori siciliani meridionali.

Temperature attese in generale aumento specie al centro-nord.