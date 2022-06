Il tempo si mantiene stabile e soleggiato, possibili acquazzoni su Alpi in sconfinamento alle pianure limitrofe. Temperature in aumento.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sulle Alpi e in sconfinamento sul Piemonte. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi con sconfinamenti sulle pianure di Lombardia e Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni sui rilievi alpini, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Al Centro

Cieli in prevalenza sereni al mattino, qualche addensamento sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana, Umbria e Marche con tempo asciutto, soleggiato sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità medio-alta in transito. Ampie schiarite nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Ampi spazi di sereni al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e qualche velatura in Sardegna. Stabilità diffusa anche in serata con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in transito sulla Sardegna.

Temperature

Minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in aumento al Sud e sulla Sicilia.