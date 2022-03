Meteo 8 marzo: metà Italia sotto pioggia e neve, ecco dove (video)

Per martedì 8 marzo il tempo sarà tutto sommato soleggiato o poco nuvoloso sulle regioni tirreniche, mentre al Nord, lungo le adriatiche e buona parte del Sud si attendono piogge e nevicate a quote molto basse.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite e neve sopra i 300-400 metri sui rilievi di Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sui settori occidentali, ampie schiarite su Trentino, Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro

Al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche e in appennino con piogge sparse e neve fino a 100 metri, asciutto altrove. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sull’Abruzzo, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Tempo in deciso miglioramento in serata con qualche velatura in transito.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con deboli precipitazioni specie sulle regioni peninsulari, maggiori aperture sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità più accentuata, con neve in Appennino dai 300-500 metri di quota, deboli piogge anche sulla Sicilia orientale. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, nevose fino a quote collinari.

Temperature

Minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord. Massime generalmente stazionarie o in diminuzione.