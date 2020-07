Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni meteo per giovedì 2 luglio

AL NORD

Tempo instabile fin dal mattino al Nord con temporali su Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Fenomeni in intensificazione al pomeriggio specie al Nord-Est e in movimento entro la serata sui settori di pianura. Maltempo diffuso tra la sera e la notte.



AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli in prevalenza sereni al mattino poco nuvolosi al pomeriggio. Isolati acquazzoni o temporali pomeridiani solo sull’Appennino centrale. Ampie schiarite dalla serata.



AL SUD

Sulle regioni meridionali sole prevalente al mattino con innocui addensamenti solo su Molise e Isole Maggiori. Nessuna variazione anche nelle ore pomeridiane e serali con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Isolate piogge solo sul Molise.



Temperature minime stazionarie o in calo specie al Nord e massime in lieve aumento.

Situazione generale

La prima giornata del mese di luglio si apre con una parentesi instabile sulle regioni settentrionali; temporali diffusi colpiranno infatti i settori delle Alpi centro-orientali e buona parte delle alte pianure tra Lombardia, Veneto e Friuli.



Anche la giornata di domani si presenterà a tratti instabile specie a ridosso dei rilievi alpini ma con fenomeni temporaleschi in movimento anche verso la Pianura Padana entro la serata.



Per i giorni a seguire i modelli confermano un generale calo delle temperature entro il primo weekend di luglio, il tutto accompagnato da un passaggio di acquazzoni e temporali che interesserà buona parte dell’Italia.