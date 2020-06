Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Nubi irregolari in transito al nord Italia e con esse precipitazioni sparse fin dal mattino, eccetto in Piemonte con variabilità asciutta. Piogge o temporali al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata o nottata.

Deboli piogge al attino sulla Toscana, Umbria e Lazio, temporali in arrivo al pomeriggio sui settori interni. Tempo instabile anche in serata e nottata sulle regioni tirreniche, migliore sul versante adriatico.

La giornata inizierà con il bel tempo al Sud Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge o acquazzoni al pomeriggio sulla Sardegna occidentale e sui settori appenninici peninsulari.

Temperature in calo sulle regioni centro-meridionali, stazionarie altrove.