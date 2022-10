L’amministratore delegato di Altimeter Capital, Brad Gerstner, ha scritto al CEO di Meta Mark Zuckerberg di prendere misure drastiche per snellire le operazioni di Meta e affrontare il forte calo del prezzo delle azioni, mai così basso dal 2004.

Le azioni di Meta sono scese di oltre il 50% negli ultimi 18 mesi, con una riduzione di oltre 600 miliardi di dollari del valore di mercato dell’azienda. Meta presenterà gli utili mercoledì.

In una lettera aperta indirizzata al fondatore di Facebook, l’AD di Altimeter Capital, uno dei principali investitori di Meta, ha affermato che la multinazionale dovrebbe tagliare il personale e ridimensionare le sue ambizioni nel metaverso, in un segno di crescente malcontento tra gli azionisti.

“Come molte altre aziende in un mondo a tasso zero, Meta è finita nella terra dell’eccesso: troppe persone, troppe idee, troppa poca urgenza”, afferma Gerstner nella lettera. “Meta ha bisogno di ritrovare il suo entusiasmo”.

Altimeter, che ha quasi 18 miliardi di dollari in gestione, possedeva circa 2,5 milioni di azioni Meta alla fine del secondo trimestre, secondo FactSet. Questa partecipazione, del valore di circa 320 milioni di dollari, non rientra tra i primi 15 azionisti istituzionali di Meta. Gerstner ha dichiarato che l’azienda, che ha sede a Boston e uffici a Menlo Park, in California, era un azionista di lunga data della società, ma che ora ritiene che abbia bisogno di “rimettersi in forma e concentrarsi”.

Gli investitori contro il Metaverso di Meta: “Tagli il personale del 20%”

Secondo Gerstner, Meta dovrebbe tagliare le spese per il personale del 20%, facendo eco alle opinioni di altri che recentemente hanno sostenuto che le aziende tecnologiche sono diventate gonfie di troppi dipendenti dopo anni di espansione.

Meta ha 83.553 dipendenti alla fine del secondo trimestre, con un aumento del 32% rispetto a un anno fa. Come molte aziende tecnologiche, Meta è in modalità di riduzione dei costi da mesi, mentre affronta il rallentamento della crescita e l’aumento della concorrenza.

Gerstner ha anche raccomandato all’azienda di ridurre gli investimenti nel metaverso, che Zuckerberg ha indicato come il futuro dell’azienda, che richiederebbe più di 10 miliardi di dollari di investimenti annuali. Gerstner ha raccomandato all’azienda di limitare l’investimento a 5 miliardi di dollari all’anno, definendo l’impegno di Meta “superdimensionato e terrificante, anche per gli standard della Silicon Valley”.

Nonostante gli ingenti investimenti effettuati finora, l’azienda è in ritardo rispetto ai suoi obiettivi per il metaverso, che è un’esperienza online immersiva in cui gli utenti possono lavorare, fare acquisti e giocare. La sua offerta di punta per i consumatori, chiamata Horizon Worlds, sta raggiungendo meno di 200.000 utenti attivi mensili, come ha riportato il Wall Street Journal all’inizio del mese. “La gente è confusa sul significato del metaverso”, ha scritto Gerstner, che non stava facendo richieste ma continua a credere nel futuro di Meta.

Il Metaverso costa troppo: per realizzarlo ci vorranno 2mila miliardi di dollari

Secondo stime Analysys Mason, saranno necessari investimenti per 2 trilioni di dollari (2mila miliardi) per realizzare nel suo vero potenziale il nuovo mondo virtuale del metaverso. La maggior parte, aggiunge la società di analisi, sarà divorato dal 6G e dal cloud, le tecnologie considerate di vitale importanza per realizzare il metaverso.

Ma con “Internet 3D” alle porte, che rappresenta un universo così vasto, quanti di quei trilioni di euro verranno sprecati in spese che non vanno da nessuna parte?

Parte dell’investimento andrà sprecato

Il principal analyst di Analysys Mason, Martin Scott, ha sottolineato che parte dell’ingente spesa sarà sprecata poiché le aziende si ritroveranno intrappolate in vicoli ciechi tecnologici mentre viene tracciata la rotta verso il 6G.

Ha inoltre suggerito che in realtà una maggiore attenzione del settore potrebbe essere dedicata a far funzionare meglio la tecnologia esistente e migliorare le “prestazioni tiepide del 5G” offrendo effettivamente i suoi vantaggi reali e bloccando il clamore e le promesse eccessive che hanno tradito le aspettative degli utenti.

Il Metaverso sarà il principale motore dell’evoluzione e degli investimenti dell’architettura di rete 6G, ha affermato Clark. Prima di raggiungere quella destinazione, potremmo voler scendere e goderci i vantaggi del 5G, che non sono ancora stati realizzati.

