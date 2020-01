Un viaggio in 12 tappe attraverso le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche del nostro Paese con Alberto Angela, che sarà accompagnato per l’occasione da tanti volti noti al pubblico italiano.

Riparte il viaggio di “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”, il nuovo programma di Alberto Angela su Rai Uno (canale 101 HD di tivùsat), dedicato all’arte e alla bellezza. Un viaggio in 12 tappe attraverso i più affascinanti siti del nostro Paese riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Dopo il successo delle passate edizioni di “Stanotte a…”, Alberto Angela torna in tv su Rai Uno con una serie di speciali che raccontano la ricchezza creativa del nostro Paese, accompagnandoci alla scoperta del patrimonio artistico italiano e non solo.

Gli ospiti speciali

Anche in questa nuova edizione sarà un personaggio storico a raccontare i segreti dei capolavori italiani: Gian Galeazzo Visconti, Eleonora Duse, Giacomo Casanova, Celestino V e Cristoforo Colombo sono alcuni di essi. A interpretare i grandi nomi della storia italiana ci saranno attori come Violante Placido, Giorgio Marchesi, Massimo Bonetti, Aurora Ruffino, Remo Girone e Fabio Troiano. Non mancheranno poi ospiti d’eccezione: tra questi spiccano i nomi di Roberto Bolle, Carlo Verdone, Arturo Brachetti, Vinicio Capossela, Luca Bizzarri e Lino Guanciale.

I siti della terza edizione

In questo viaggio fra arte e bellezze naturali scoprirete i numerosi siti italiani riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Al nord, in particolare, saranno svelati alcuni dei tesori di Torino, di Venezia e di Genova. Al centro visiterete i siti di Roma e di Firenze. Mentre per quanto riguarda il sud, le puntate saranno dedicate alla scoperta di Capri, di Paestum, di Catania e dell’Etna.

I prossimi appuntamenti con “Meraviglie – La Penisola dei Tesori” sono programmati su Rai Uno per il 18 e il 25 gennaio. Il programma sarà trasmesso solo su tivùsat anche su Rai 4K in tecnologia 4K ultra HD.