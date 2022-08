La giusta combinazione tra infrastruttura proprietaria in colocation e accesso in cloud per rendere più efficiente e sostenibile la piattaforma di Matchplat basata su algoritmi di intelligenza artificiale che automatizza le analisi di mercato B2B.

L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA), combinato ai big data, si fa sempre più diffuso nella ridefinizione delle analisi di mercato Business-to-Business (B2B), automatizzate e sempre più personalizzate.

L’azienda Matchplat sfrutta il potenziale di tali tecnologie per migliorare la profilazione di segmenti di mercato B2B, a partire dai dati provenienti dal web e da fonti istituzionali (governative, pubbliche e private), per fornire rapidamente analisi accurate ai propri clienti.

Explore, infatti, è la piattaforma sviluppata dall’azienda per individuare nuovi clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti, in 196 Paesi.

Attraverso il suo utilizzo, ogni organizzazione può disporre di un unico strumento per soddisfare diverse esigenze: dalla ricerca di partner per una joint venture fino all’individuazione di aziende per attività di M&A, passando per lo studio della concorrenza e la ricerca di acquirenti esteri per i propri prodotti.

Incrociando fonti istituzionali e dati presenti sul Web, gli algoritmi di Explore consentono di analizzare la presenza online delle imprese, classificandole sulla base delle loro caratteristiche e delle attività svolte.

Così è possibile ottenere informazioni sempre aggiornate con cui prendere decisioni strategiche, sviluppando il proprio business in tutto il mondo.

Le soluzioni offerte da Matchplat si distinguono per accessibilità, risultando alla portata di ogni azienda grazie all’ integrazione tra consulenza personalizzata e tecnologie digitali.

Una grande ampiezza di informazioni trattate e una crescente velocità di esecuzione delle analisi dati che comportano due necessità strutturali per Matchplat: un elevato consumo di risorse da parte degli algoritmi IA della piattaforma e un’infrastruttura proprietaria maggiormente ottimizzata in termini di potenza di calcolo.

I vantaggi della soluzione tecnologica offerta da Aruba Enterprise

La soluzione che meglio ha soddisfatto tali esigenze è stata fornita da Aruba Enterprise, raro fornitore capace di offrire la giusta combinazione tra infrastruttura proprietaria in colocation e accesso in cloud con cui soddisfare necessità aziendali e aspettative dei clienti.

La colocation nei data center appaga le esigenze di tutte quelle organizzazioni che vogliono esternalizzare le proprie infrastrutture IT, ottimizzando al contempo le prestazioni e la sicurezza.

Grazie al cloud Aruba, la lombarda Matchplat, con sede a Bergamo, potrà sfruttare a pieno i vantaggi del cloud in termini di flessibilità, di ottimizzazione dei costi e di supporto alle attività di ricerca e sviluppo.

“La partnership con Aruba Enterprise ha prodotto tantissimo valore permettendoci di strutturare in modo completamente flessibile sia il nostro business che le nostre attività di ricerca e sviluppo. La nostra esperienza può essere di esempio per tutte le aziende alla ricerca di un’offerta completa e personalizzabile, non facilmente reperibile sul mercato”, ha spiegato Andrea Gilberti, CEO di Matchplat.

“Il sistema ibrido che abbiamo implementato ci permette di avviare progetti di ricerca e sviluppo in modo più facile, soprattutto con più controllo sul business planning per una maggior sicurezza sul futuro“, ha aggiunto Gilberti.

“Inoltre – ha aggiunto il CEO di Machpalt – Aruba Enterprise è un partner stabile e flessibile, fondamentale per la dinamicità dei nostri piani di sviluppo grazie a modelli di business adatti alle nostre soluzioni. Si tratta dunque di una vera e propria collaborazione destinata a consolidarsi nel tempo”.

Pieno controllo sulla sicurezza dei sistemi e colocation green

In più, dal momento che l’infrastruttura in colocation di Aruba Enterprise è posta totalmente sotto la responsabilità di Matchplat stessa, tale soluzione consente di esercitare il pieno e diretto controllo sulla sicurezza e sulle performance dei sistemi.

In tal modo, inoltre, è possibile dimensionare le risorse in modo puntuale e conveniente, ottimizzando gli investimenti di capitale, poiché la variabilità legata all’andamento del business viene affidata alla componente cloud con costi dettagliati e allineati ai ricavi.

Matchplat, fondata nel 2017 a Brescia, in fase di sviluppo territoriale attraverso due filiali commerciali attive in Germania e nel Regno Unito, potrà inoltre contare sui data center green by design di Aruba, attraverso il Global Cloud Data Center realizzato proprio nelle vicinanze di Bergamo.

All’interno di un’area di oltre 200.000 metri quadrati, l’azienda ha a disposizione un’infrastruttura all’avanguardia, certificata Raiting 4 e a basso impatto ambientale grazie all’acquisto di energia a Garanzia di Origine (GO) e all’autoproduzione da fonti rinnovabili.