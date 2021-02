Martedì di tempo instabile su tutte le regioni, quota neve in calo (Video)

Tornano le piogge un po’ ovunque sul nostro Paese. Neve in calo sulle Alpi attorno agli 800 metri e sugli Appennini a quote più alte, dai 1300 metri in su.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per martedì 9 febbraio

AL NORD

Giornata per lo più instabile al nord: al mattino molte nubi sui settori centro-orientali con pioviggini sparse, qualche apertura sulle regioni occidentali. Al pomeriggio fenomeni assenti con variabilità asciutta ovunque. In serata attese piogge dapprima sulla Liguria; precipitazioni in estensione nella notte su tutto il settentrione. Neve in calo fin sui 600-800 metri.

AL CENTRO

Molte piogge al mattino, specie sui settori Tirrenici, con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio residue piogge tra Toscana e Lazio, più asciutto sui versanti Adriatici. In serata non sono attese grosse variazioni; peggiora nuovamente nella notte con fenomeni diffusi tra Toscana, Umbria e Lazio. Neve dai 1300-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata piovosa ed instabile al meridione: al mattino schiarite e piogge su tutti i settori, anche a carattere di nubifragio tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio precipitazioni in generale diminuzione e locali schiarite sulla Sicilia meridionale. In serata residui fenomeni tra Campania e Sardegna; altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

TEMPERATURE

Stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

TENDENZA PER LA SETTIMANA

Il primo week end di febbraio è stato diviso tra tempo stabile e ritorno del maltempo sul nostro paese con l’anticiclone afro azzorriano che ha lasciato campo libero alle correnti perturbate di matrice atlantica.

Nella settimana appena iniziata assisteremo al transito di diverse perturbazioni tutte di matrice atlantica: maltempo dunque atteso nei prossimi giorni in tutta Italia, con piogge e neve su Alpi e Appennino, temperature in calo fino a tornare in linea con le medie del periodo.

Per il prossimo fine settimana potremmo assistere all’arrivo di aria molto fredda di matrice continentale sull’Europa centro-orientale e in parte anche sull’Italia.