Mark Read, londinese, si è laureato in economia presso l’Università di Cambridge. Nel 1993 ha conseguito un master in Business Admiinstration presso Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) di Fontainebleau.

Ha iniziato a lavorare per WPP nel 1989. E’ poi approdato nella società di consulenza Booz Allen & Hamilton prima di fondare WebRewards , start-up specializzata in programmi fedeltà online, che è poi stata venduta a Bertelsmann nel 2001.