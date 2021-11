Maltempo sull’Italia, migliora a partire da domani (Video)

Al Nord

Al mattino nuvolosità irregolare sull’arco Alpino con precipitazioni associate e neve sopra i 1300-1500 metri, anche intensa sul Trentino. Al pomeriggio maggiori aperture tra Liguria ed Emilia Romagna, ancora qualche precipitazione tra Lombardia, Trentino e Triveneto. In serata tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con ancora deboli nevicate sul Trentino.

Al Centro

Al mattino molte nubi sul Lazio con deboli piogge associate; nuvolosità irregolare altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio cieli nuvolosi su Lazio e Abruzzo, ma con tempo in prevalenza asciutto. In serata ancora molte nubi in transito, con precipitazioni sul basso Lazio. Nessuna variazione nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino piogge sparse sulla Campania e localmente sulle Isole Maggiori, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulla Campania; variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto eccetto sulla Campania, con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori.

Temperature

Minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo altrove; massime generalmente stazionarie.