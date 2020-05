Maltempo e crollo delle temperature sull’Italia (Video)

Domani progressivo peggioramento meteo prima sul Nord e poi al Centro, in successiva estensione alle regioni del Sud. Temperature in diminuzione. Possibile lunga fase di instabilità sulla penisola.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Meteo 29 maggio

AL NORD



Giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata.



AL CENTRO



Maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove.



Temperature minime in aumento, massime in calo.

Situazione e tendenza per il week end

Ultimi sprazzi di bel tempo nelle prossime ore, con il sole che splenderà principalmente sulle regioni Centro meridionali; al Nord si attende infatti un generale aumento della nuvolosità.

Al pomeriggio assisteremo ad un ulteriore peggioramento sul settentrione con possibili acquazzoni sparsi specie sull’arco alpino.

La giornata di domani sancirà ufficialmente l’arrivo di una lunga fase instabile: si attendono infatti temporali su molte regioni nonché un ulteriore calo delle temperature.

In mattinata il maltempo interesserà le regioni centro-settentrionali per poi muoversi tra il pomeriggio e la serata verso il Centro-Sud.

La giornata di sabato vedrà un miglioramento al Centro Nord, ancora temporali invece sulle aree centro meridionali.