In 13 lezioni, il corso accompagna le aziende tra i principi fondamentali del Gdpr con un approccio operativo, per indirizzare le aziende alla corretta attività di trattamento e alla valorizzazione dei dati personali.

A più di un anno dall’entrata in vigore del General Data Protection Regulation, o più comunemente conosciuto con l’acronimo Gdpr, il regolamento generale adottato dall’Unione europea sulla protezione dei dati e della privacy necessità ancora di un’adeguata promozione e comprensione, se è vero, come riportato da Eurobarometro, che in Europa solo il 67% dei cittadini è a conoscenza del Regolamento, o comunque ne hanno sentito parlare, mentre in Italia il 49% dei cittadini ha sentito parlare del Gdpr e appena il 17% sa esattamente di cosa si tratta.

In tale contesto, MailUp annuncia il lancio di un corso online di 13 lezioni dal titolo “Dati personali: istruzioni per l’uso”, con l’obiettivo di indirizzare le aziende alla corretta attività di trattamento e valorizzazione dei dati personali.

L’iniziativa, che sarà curata dall’Avvocato Marco Maglio, Presidente dell’Osservatorio Europeo sulla Data Protection e fondatore di Lucerna Iuris, è tesa a favorire la comprensione aziendale dei principi operativi del nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, che poi sono gli elementi chiave su cui sviluppare e a cui allineare le proprie strategie.

“Parlare di rispetto dei dati significa parlare di rispetto delle persone: consumatori, clienti, potenziali tali, fornitori e collaboratori, il cui rispetto dei dati permette alle aziende di basare la relazione sul rispetto, la fiducia, la trasparenza – ha commentato Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp – con questo corso vogliamo avvicinarci al GDPR in modo concreto, pratico, operativo, per dare alle aziende le linee guide con cui gestire al meglio le attività di trattamento e sfruttare il potenziale dei dati personali ”.

Tredici lezioni, duqnue, che si addentreranno tra i principi cardine della normativa, utili a scongiurare eventuali sanzioni, valorizzare i dati e massimizzare il potenziale delle informazioni.

Diversi infine i temi toccati dal corso di MailUp, tra cui: i concetti base, tecnici e giuridici del trattamento, con un focus sulla figura dell’interessato; gli elementi fondamentali per condurre un trattamento conforme al GDPR; i principi del trattamento; le modalità operative della privacy by design e privacy by default; il principio trasversale della trasparenza; i diritti degli interessati che la legge garantisce; l’accountability e le figure chiave del trattamento; in chiusura, la lezione dedicata alle eventuali sanzioni (civili e amministrative) applicabili a chi non rispetta le regole.