Per l’anno 2022 “grazie alla dotazione significativa di 50 milioni di euro per la nuova edizione di Cinema e Immagini per la Scuola, noi faremo conoscere ai giovani l’importanza della legalità nel settore audiovisivo per contrastare la pirateria”, ha dichiarato Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria del Ministero della Cultura, nella videointervista al termine della presentazione della nuova campagna “We Are Stories”, promossa da FAPAV, Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, a tutela e sostegno dell’intera industria audiovisiva per dare voce alle storie di giovani talenti.

Per approfondire:

FAPAV lancia “We Are Stories” a tutela e sostegno dell’intera industria audiovisiva. Il resoconto dell’evento alla Casa del Cinema