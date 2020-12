L’Italia sotto la campana anticiclonica, tempo più stabile (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Giornata di tempo uggioso sulle regioni settentrionali, sia al mattino che al pomeriggio con deboli nevicate sui settori Alpini centro-occidentali. In serata si rinnovano cieli coperti, con precipitazioni sparse attese nelle ore notturne. Neve in calo sulle Alpi fin sui 1000 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, poco nuvolosi sui versanti Adriatici. Al pomeriggio variabilità asciutta su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con piogge assenti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo più stabile e soleggiato al mattino al meridione, con qualche nube di poco conto tra Isole Maggiori e Campania. Al pomeriggio transito di nuvolosità irregolare sui settori peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con addensamenti sparsi.

TEMPERATURE

Minime in aumento al centro-nord e Sardegna, in calo sui restanti settori; massime in generale diminuzione, in aumento su Sardegna e settori peninsulari meridionali.