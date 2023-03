L’iPhone diventa il controller dei giochi Tv di Netflix

iPhone potrà diventare il controller per i giochi Tv di Netflix.

Netflix sta lavorando a una nuova funzionalità, per portare i suoi giochi sulla smart Tv e consentire ai gamers di usare il loro iPhone come un controller. Lo scrive Bloomberg e MacRumors.

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: “A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?” $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG