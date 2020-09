Apple ha chiesto ai fornitori di produrre almeno 75 milioni di iPhone 5G entro la fine dell’anno e presenterà l’iPhone12 con la nuova tecnologia ad ottobre. Lo scrive Bloomberg, secondo cui è un ordine analogo a quelli del 2019 e del 2018, a dimostrazione che l’azienda non teme l’impatto negativo della pandemia e soprattutto crede nel mercato dei cellulari 5G. Il Mobility Report 2020 di Ericsson stima circa 190 milioni di abbonamenti 5G nel mondo entro il 2020, che saliranno a 2,8 miliardi per la fine del 2025.

Come è avvenuto per il debutto degli smartphone, l’iPhone 5G, molto probabilmente, farà decollare, anche in Italia, sia gli utenti dei nuovi device sia gli abbonati ai servizi innovativi offerti con la connessione mobile di quinta generazione. In Cina si registra l’80% degli utenti 5G nel mondo. “Se riusciremo a utilizzare la tecnologia del 5G, a trarne vantaggio, nei prossimi 15 anni avremo un impatto positivo del Pil per circa 80 miliardi”, ha ricordato la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano.

Industry 4.0, intelligenza artificiale, IoT, media, Pa, ricerca, smart city, smart mobility, sovranità digitale, turismo, Cloud, cybersecurity, e-Health: in tutti questi campi sarà possibile offrire servizi innovativi ed utili per la collettività con il 5G.

Come saranno gli iPhone 5G?

Nel dettaglio si tratta di quattro modelli di smartphone con connettività 5G, un design diverso e una più ampia scelta di dimensioni dello schermo. Il partner chiave per l’assemblaggio di iPhone, Hon Hai Precision Industry Co., noto anche come Foxconn, attraverso WeChat sta reclutando lavoratori per la sede di Zhengzhou, racconta Bloomberg. Foxconn è uno dei fornitori di componenti elettroniche più grandi del mercato asiatico e tra i principali di Apple. Segnale che è iniziato il countdown dell’iPhone 5G.

Nikkei Asian Review ha affermato che il primo iPhone 5G di Apple dovrà rappresentare un vero e proprio successo, anche perché non si tratta di un primato: ormai Huawei e Android, come Samsung, LG e OnePlus, hanno già sul mercato dispositivi dotati della tecnologia 5G. Huawei e Samsung hanno lanciato smartphone 5G pieghevoli a febbrario 2019.

I quattro nuovi iPhone 5G saranno in due modelli base e due modelli di fascia alta e tutti saranno dotati di display OLED con colori e chiarezza migliorati. I due iPhone standard saranno disponibili in una nuova dimensione da 5,4 pollici e un’opzione da 6,1 pollici, mentre i dispositivi Pro offriranno una scelta di un display da 6,1 pollici o da 6,7 pollici, che sarà il più grande iPhone mai esistito.

Almeno il più grande dei telefoni Pro avrà la stessa fotocamera LIDAR dell’ultimo iPad Pro, che consente alle app di realtà aumentata di avere una maggiore comprensione dell’ambiente circostante. Tra i miglioramenti più significativi dei nuovi telefoni ci sarà il nuovo processore A14, che migliora la velocità e l’efficienza energetica.

