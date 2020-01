Perché la voglia di smartphone 5G in Cina è il doppio che in Italia

La voglia di 5G in Cina è doppia rispetto all’Italia. Il 46% dei cinesi è più interessato ad acquistare smartphone compatibili con la tecnologia mobile di quinta generazione rispetto al 23% degli italiani. Il dato emerge dal report “Il futuro dei dispostivi, 5G e l’effetto Cina” realizzato da GSMA Intelligence, che ha realizzato 38.000 interviste in 36 mercati chiave.

La maggior parte degli intervistati ritiene che il vantaggio principale del 5G sia una maggiore velocità. Si aspettano inoltre una migliore copertura, miglioramenti nei nuovi servizi e la connessione di nuovi dispositivi. Mentre la metà pagherebbe per avere velocità più elevate, solo il 15% lo farebbe per i nuovi servizi.

Se consideriamo insieme i mercati di Stati Uniti, Europa e Australia l’interesse dei consumatori a comprare uno smartphone 5G, appena saranno disponibili, si attesta al 30-40%, sempre distante dal quasi il 50% dei cinesi.

Smartphone 5G, perché i cinesi sono più interessati di noi

I motivi sono diversi.

La Cina è diventata l’epicentro globale degli smartphone: 3 su 4 telefoni cellulari nel mondo sono già stati fabbricati lì, si legge nel rapporto di GSMA, l’associazione che raccoglie le principali telco globali.

“Prevediamo che questa tendenza acceleri con i dispositivi 5G, tenendo conto della prossima riduzione dei costi dei diversi componenti dello smartphone. Ciò eserciterà una pressione più competitiva sulle fabbriche negli Stati Uniti, in diverse parti d’Europa e persino in India “, spiega Tim Hatt, responsabile della ricerca di GSMA Intelligence.

Fino ad ora, la strategia dei produttori cinesi nei mercati europeo e americano è stata quella di scommettere su prezzi bassi per i loro terminali. Ma questa tendenza, secondo il rapporto, sta cambiando. I giganti della tecnologia come Huawei e Xiaomi stanno ora cercando di competere con altre aziende come Apple o Samsung e guidare la gara del 5G non solo guardando il prezzo. La strategia prevede di fornire prestazioni migliori ai nuovi device.

Perché gli utenti in Cina sono più interessati all’acquisto di un telefono 5G compatibile rispetto agli europei o americani? Secondo il rapporto il merito va sia alle campagne di marketing degli operatori di telefonia mobile in Cina sia alla volontà politica di vedere il Paese come il leader mondiale del 5G.

Per Hatt, ci sono anche altri motivi. Sia la Cina sia la Corea del Sud hanno utenti che conoscono bene la tecnologia e gli operatori si sono impegnati ad estendere la copertura della rete 5G a città altamente popolate nei primi due anni dal lancio del servizio. “Inoltre, in Cina i prezzi dei dispositivi mobili stanno diminuendo più rapidamente di quanto inizialmente previsto, il che dovrebbe aumentare l’adozione tra i consumatori marginali – coloro che vogliono il 5G ma non pagano un prezzo elevato per questo” ha concluso il responsabile dello studio.