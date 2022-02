Il concept store realizzato da Linkem a Firenze, primo in Italia, diventa il nuovo Jersey Second Sponsor dei gamer Viola.

Una partnership siglata nel segno della continuità di un legame che vede affiancati sin dal 2018 il club gigliato e il provider di servizi a banda ultralarga wireless. Un sodalizio che si evolve seguendo i tratti di innovazione propri del DNA di entrambe le società.

Il logo “Different Store” comparirà sulla divisa della Fiorentina Esports indossata dai pro-player in tutti i tornei del circuito FIFA22 che li vedranno impegnati nel corso di questa stagione, dalle Global Series alla eSerie A, oltre alle varie competizioni nazionali e internazionali che il team disputerà nei prossimi mesi.

Un corner in negozio

Ma non solo. Nel concept store di via De Sanctis 34, sarà presente un corner dedicato ai prodotti ufficiali di Fiorentina, e a partire da oggi i tifosi viola potranno acquistare in esclusiva il nuovo E-KIT realizzato da Kappa per i Pro-Player.

Different, inoltre, ospiterà a maggio, dal vivo, la Final-Eight della Viola eLeague, competizione organizzata da Fiorentina che vede già oggi connettersi e sfidarsi virtualmente centinaia di players da tutta Italia.

Gli eSports sono un fenomeno costantemente in crescita, che conta oltre 1,5 milioni di appassionati solo in Italia, ACF Fiorentina è pronta per nuove sfide con al suo fianco un partner innovativo e di prestigio.

Sperimentare le tecnologie

“Linkem ha concepito Different Store con l’obiettivo di creare un luogo in cui sperimentare le applicazioni tecnologiche e ricevere assistenza specializzata per individuare le soluzioni più adatte a migliorare la vita quotidiana a casa e in ufficio” – ha dichiarato Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem – “Grazie alla nuova partnership con la Fiorentina Different Store è diventato il punto di riferimento per tutti gli appassionati di gioco online che potranno incontrarsi nel cuore di Firenze per acquistare i prodotti esclusivi realizzati dal Club e giocare dal vivo la Final-Eight della Viola eLeague. Siamo molto orgogliosi di dare continuità alla storica collaborazione con la Fiorentina nel segno degli eSports.”