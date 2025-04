Lepida, un Bilancio 2024 da record

Il 25 marzo il Consiglio di Amministrazione di Lepida ha approvato il Bilancio 2024. Questo è il primo passo per arrivare alla approvazione formale, attesa per il 10 giugno in Assemblea dei Soci. In particolare ora sono al lavoro il Collegio Sindacale per effettuare le verifiche e la relazione corrispondente, poi il materiale passerà al Comitato Permanente di Indirizzo per effettuare tutte le verifiche di controllo analogo necessarie, per approdare infine in Assemblea per la approvazione effettiva.

Di particolare interesse che quest’anno Lepida ha deciso anche di realizzare il Bilancio di sostenibilità, in anticipo di un anno rispetto ai vincoli formali che lo prevedono a partire dall’esercizio 2025. Anche questo Bilancio, approvato il 25 marzo dal CDA, verrà presentato ai Soci.

Entrando sui dati di Bilancio è doveroso osservare che il valore della produzione ha raggiunto un valore mai toccato prima, pari a 85.871.545€, cioè quasi 86M€, con un conguaglio consortile di 2.770.646€ cioè quasi 3M€ e un utile, al solito, nell’intorno dello zero cioè a 129.816€.

Se guardiamo lo storico da quando, nel 2019, è nata Lepida ScpA, abbiamo una sequenza di circa 61M€, 61M€, 68M€, 73M€, 75M€ e infine 86M€. Con la approvazione dell’esercizio 2024 il Consiglio di Amministrazione termina il suo mandato e il Presidente Alfredo Peri, non più rieleggibile in quanto ha già effettuato due mandati, è particolarmente soddisfatto di questa crescita davvero significativa in soli 6 anni.

Sotto il profilo di composizione dei ricavi si osserva che il 44% proviene da Regione, il 49% dagli altri Soci e il 7% da soggetti terzi non Soci. Di interesse il fatto che la partecipazione dei Soci diversi da Regione sia aumentata nel tempo con una sequenza 37%, 48%, 49%, 47%, 45% sino all’attuale 49%.

Sebbene sia possibile per una in house lavorare per soggetti terzi sino al 20% del valore della produzione, Lepida per il 2024 si attesta al 7% e si tratta di azioni sempre e comunque svolte a favore del territorio, autorizzate dai Soci e sinergiche o marginali rispetto a tutte le altre azioni.

