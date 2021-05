Lepida Spid: 740 mila le identità rilasciate, gli sportelli salgono a 2.000

Il lavoro di Lepida nel rilascio delle credenziali Spid rappresenta ormai una base solida per proseguire, nell’ambito della strategia della Regione, nelle azioni di trasformazione digitale del territorio e dei suoi servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Cresce in maniera decisa il numero degli sportelli fisici.

Lepida quarto gestore nazionale Spid

La società in house della Regione Emilia Romagna, Lepida, si sta affermando come quarto gestore nazionale del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), con oltre 743.000 identità rilasciate e quasi 20 mila sportelli aperti in tutta Italia.

Lo Spid permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e privati. Sei le diverse modalità per ottenere le credenziali tramite LepidaID.

Gli sporteli crescono, in tutta Italia

Una crescita significativa, che ha portato il numero degli sportelli al raddoppio in poco meno di quadrimestre, confermando il ruolo centrale di Lepida nella transizione digitale della Pubblica Amministrazione e del Paese tutto.

Ad oggi, oltre quelli presenti presso le sedi Lepida, gli sportelli disponibili in Regione ER sono 141 presso Aziende Sanitarie e CUP, 335 presso Comuni, 7 presso Province, 18 presso Unioni di Comuni, 2 presso i Laboratori Aperti, 10 presso sedi di Federconsumatori, 656 presso farmacie.

Al di fuori della Regione ER, gli sportelli sono 83 presso Comuni della Provincia Autonoma di Trento, 30 presso Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, 15 presso Comuni soci di Pasubio Tecnologia, 51 presso Comuni della Regione Toscana, mentre a livello nazionale 600 presso sedi CAF CISL.

Importanza dello sportello fisico

Proprio in un’ottica di crescente collaborazione tra Lepida, enti locali e aziende sanitarie dell’Emilia Romagna e altre regioni e province autonome, si legge in un comunicato di Lepida: “sono stati stipulati diversi accordi di collaborazione, seguiti da un’attenta attività di formazione e informazione ai futuri operatori che rilasceranno credenziali SPID LepidaID”.

L’importanza degli sportelli, hanno spiegato da Lepida, sta nel fatto che continuano ad avere “un ruolo principale e preferito dall’utente per il riconoscimento, rispetto alle altre cinque modalità telematiche disponibili per ottenere da remoto le identità LepidaID”.

Trend che evidenzia l’importanza e la necessità di azioni di supporto alle persone meno digitalizzate nelle fasi di ottenimento e utilizzo dell’identità digitale.

Tutti i modi per ottenere Lepida Spid

Di seguito le modalità offerte da LepidaID per ottenere lo Spid:

Con firma digitale: Se hai una firma digitale valida potrai utilizzarlo per firmare il modulo di adesione a Lepida S.c.p.A e caricarlo sul sistema insieme ai documenti di identità richiesti;

Se hai una firma digitale valida potrai utilizzarlo per firmare il modulo di adesione a Lepida S.c.p.A e caricarlo sul sistema insieme ai documenti di identità richiesti; Tramite Smartcard: Se possiedi la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa conformi potrai utilizzarla per il riconoscimento;

Se possiedi la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa conformi potrai utilizzarla per il riconoscimento; Di persona (de visu): Potrai scegliere lo sportello che ti è più comodo dove farti identificare. Gli sportelli sul territorio sono in corso di attivazione. Clicca qui oppure qui per sapere dove sono gli sportelli attivi;

Potrai scegliere lo sportello che ti è più comodo dove farti identificare. Gli sportelli sul territorio sono in corso di attivazione. Clicca qui oppure qui per sapere dove sono gli sportelli attivi; Mediante registrazione audio/video + bonifico simbolico: Potrai scegliere la modalità di riconoscimento mediante Registazione audio/video + bonifico simbolico se possiedi uno smartphone, un tablet o un PC, senza doverti recare ad uno sportello e senza dover essere contattato da un operatore. Potrai effettuare il tuo video di riconoscimento da solo! Clicca qui per verificare i requisiti minimi necessari per la tua postazione/dispositivo;

Potrai scegliere la modalità di riconoscimento mediante Registazione audio/video + bonifico simbolico se possiedi uno smartphone, un tablet o un PC, senza doverti recare ad uno sportello e senza dover essere contattato da un operatore. Potrai effettuare il tuo video di riconoscimento da solo! Clicca qui per verificare i requisiti minimi necessari per la tua postazione/dispositivo; Tramite CIE 3.0: Se possiedi una CIE 3.0, potrai utilizzarla per il riconoscimento, il sistema ti collegherà al sito del Ministero dove potrai scegliere se procedere scaricando l’APP Cie ID sul tuo smartphone oppure con un lettore di smartcard contactless compatibile, assicurandoti di avere il software CIE installato e configurato.

Inoltre puoi scegliere la seguente modalità a pagamento: