Sono passati due anni da quando Lepida e CUP2000 hanno dato vita ad un’unica società: Lepida ScpA. Il 2020, però, l’anno in cui si doveva procedere in maniera più spedita all’integrazione delle due realtà è arrivata l’emergenza sanitaria legata alla drammatica pandemia di Covid-19.

Un percorso non facile, ma affrontato con decisione da Lepida, che alla fine ne è uscita più rafforzata di prima: “Dopo un primo anno di avvicinamento e di funzionamento come unica società, il 2019, nel 2020 abbiamo lavorato in modo ancora più coeso e funzionale”, ha spiegato in un articolo apparso nella newsletter dell’azienda e firmato dal Direttore Generale, Gianluca Mazzini.

“In un anno sono state effettuate 9 procedure di selezione che hanno portato complessivamente all’assunzione di 15 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, arrivando a 621. E durante il 2020, il CDA ha definito di assumere solo a tempo indeterminato”, ha raccontato il Direttore.

Il 2020, inoltre ha visto molte altre novità: “19 nuove innovazioni strategiche, 11 azioni di processo a favore dell’ambiente, 52 elementi di innovazione organizzativa, 506 momenti di integrazione organizzativa, 65 eventi di comunicazione e 260 incontri strategici con i Soci”, ha elencato Mazzini.

Certamente, però, il 2020 sarà ricordato come l’anno del Covid e del suo tremendo impatto sulla nostra sanità, l’economia e la vita sociale, con la necessità di una rivisitazione di molti processi.

Tra questi, quelli che più interessano da vicino soci e territorio, sono secondo il Direttore Lepida: “banda non utilizzata gratis agli operatori TLC, potenziamento delle dorsali per PA e operatori TLC, piano Scuole per connettere ulteriori 1.200 scuole, disponibilità di infrastrutture BUL dal concessionario appena terminate prima del collaudo, co-spacing attrezzato, smart working diffuso e straordinario, nuovi sistemi di videocomunicazione alla PA, nuovi strumenti per la didattica a distanza”.

Ma non solo, perché la lista dei processi rivisitati è allunga: “datacenter a disposizione gratuita per videocomunicazioni private nei momenti di lockdown, dematerializzazione di alcune tipologie di ricette rosse, ruolo delle farmacie come HUB territoriale, SPID per tutti con 6 sistemi di riconoscimento, messa a disposizione di oltre 2.500 PC alle scuole, APP per il distanziamento sociale, LepidaTV per comunicare e accompagnare, misure contro la solitudine nell’e-Care, informazioni a tutti con il numero verde 800 033 033, riclassificazione completa delle agende sanitarie, Fascicolo Sanitario Elettronico attivato per tutti i cittadini, APP sul Fascicolo Sanitario Elettronico basata solo su SPID, sistemi per le donazioni, analisi degli spostamenti dei cittadini nelle fasi di lockdown”.

Lepida, si legge nel testo, ha aggiunto alle sue certificazioni anche la ISO 45001.

“Il bilancio 2020 è in corso di redazione – ha concluso Mazzini – ma una prima stima lo colloca attorno a 60 milioni di euro. Sotto il profilo degli acquisti sono state effettuate 13 procedure di richiesta di offerta per un una cifra equivalente di 42.4 milioni di euro con uno sconto medio del 3.9%, mentre le procedure di preventivo sono state 112 per una cifra equivalente di 846 mila euro, con uno sconto medio del 37.8%”.