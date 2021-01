Durante l’Assemblea Straordinaria, i Soci hanno votato all’unanimità una modifica dell’oggetto sociale, introducendo la “gestione del Servizio Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112 e delle relative componenti tecniche”, e due modifiche allo Statuto di Lepida riguardanti l’emissione delle azioni.

L’Assemblea Ordinaria ha votato all’unanimità il nuovo membro del CDA Francesca Lucchi; oggetto di votazione unanime anche il Piano Industriale Pluriennale 2021-2023.

Tra le novità di maggiore rilievo:

il nuovo organigramma aziendale, che da una parte armonizza e fonde due divisioni precedentemente distinte relative ai servizi agli Enti e alla Sanità, dall’altra istituisce la nuova divisione “Gestione delle Emergenze”;

il Piano Scuole, con i fondi messi a disposizione dallo Stato nell’ambito dell’accordo di Regione nel COBUL, che finanzia completamente la connessione in fibra ottica delle scuole non ancora collegate.

All’unanimità sono stati votati anche il Piano Annuale e il Bilancio Previsionale 2021.

L’occasione è stata colta dall’Assessore regionale Paola Salomoni, per congratularsi con gli Enti che attraverso una rapida e totale adesione all’accordo tra Regione e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, hanno permesso di presentare un progetto regionale strutturato per la trasformazione digitale.

Il Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini, ha inoltre comunicato alcuni traguardi raggiunti nel corso dell’anno, come i 9mila punti EmiliaRomagnaWiFi, le quasi 500mila identità LepidaID SPID rilasciate e l’impegno per potenziare ora la presenza anche sul territorio nazionale.

Alfredo Peri, Presidente di Lepida, ha invece ringraziato tutto il personale di Lepida per avere supportato le azioni della Società durante quest’anno complicato, consentendo la normale operatività degli Enti e della Sanità.