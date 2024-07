Lepida, online il portale web dedicato a MarghERita

Il sito in versione bilingue descrive il progetto e la sua storia, offre informazioni su chi e come può usufruire di MarghERita e descrive i primi casi d’uso a cui Regione e Lepida stanno lavorando.

È online il portale di Regione Emilia-Romagna dedicato a MarghERita, la Big Data Platform regionale finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), la macchina HPC pensata per consentire a tutti gli Enti pubblici dell’Emilia-Romagna di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie.

Il nuovo sito, realizzato con il supporto di Lepida e raggiungibile al link www.margherita.regione.emilia-romagna.it, è già in versione bilingue e descrive il progetto e la sua storia, offre informazioni su chi e come può usufruire di MarghERita e descrive i primi casi d’uso a cui Regione e Lepida stanno lavorando.

Sarà inoltre arricchito mensilmente con novità legate al progetto e notizie di interesse generale su temi quali Big Data, Intelligenza Artificiale e altri casi di utilizzo.

MarghERita è a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Aziende Sanitarie, Università, Agenzie, Società di servizi pubblici e altre istituzioni nazionali, che dovranno candidare i loro progetti al bando della Regione entro la fine del 2024.

Gli Enti potranno lavorare insieme per integrare e gestire grandi quantità di dati provenienti da fonti diverse, elaborarle ed estrarre informazioni utili per il monitoraggio, la pianificazione e la valutazione delle politiche pubbliche.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz