Lepida lancia il Concorso idee eCare 2019, c’è tempo fino al 3 aprile 2019

È giunto ormai alla sua ottava edizione il “Concorso di Idee e-Care”, bando è rivolto alle associazioni del Terzo settore, alle libere forme associative, ai gruppi e alle cooperative, per ottenere un contributo da utilizzare in progetti di sostegno a favore della popolazione anziana fragile per la prevenzione della non autosufficienza.

Il Concorso, organizzato dall’Azienda USL di Bologna e da Lepida ScpA, si svolge grazie a un finanziamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna – all’interno della programmazione delle attività di e-Care per il 2019 – mirato al sostegno delle reti di volontariato che operano nella promozione dell’invecchiamento attivo.

Le attività svolte dai vincitori del concorso di Idee saranno integrate nella più ampia strategia di azioni prevista dal progetto “Sostegno alla fragilità e prevenzione della non autosufficienza”, promosso dall’Azienda USL di Bologna e realizzato in collaborazione con Enti Locali e Terzo Settore.

Come partecipare

Per partecipare occorre accedere con le proprie credenziali al portale BoS – Bologna Solidale e compilare il form online, ricordando che per coloro che hanno già partecipato al Concorso di Idee, rimangono valide le credenziali di accesso rilasciate nel 2018 (solo nel caso in cui la persona abilitata appartenga ancora alla medesima organizzazione)

Se non si è in possesso credenziali di accesso al portale BoS, ci si registra online e si chide l’abilitazione alla partecipazione al bando con il profilo inserimento progetto Concorso di Idee.

la domanda può essere inviata inderogabilmente entro le ore 14:00 del giorno 03/04/2019.

