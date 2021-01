Lepida: il servizio eCare supera la soglia dei 2.000 utenti

Il Numero Verde del servizio ha visto un incremento di più del 30% delle prese in carico, passando da 1.520 assistiti a quasi 2.100, gestendo 46.000 telefonate tramite il Contact Center dedicato a supporto dei più fragili ed esposti all’emergenza sanitaria.

Il 2020 è stato un anno di grande crescita per il servizio eCare, attivato sin dal 2005 dal Comune di Bologna, dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana e dall’Azienda USL di Bologna e gestito da Lepida.

Il Numero Verde eCare ha visto un incremento di più del 30% delle prese in carico, passando da 1.520 assistiti a quasi 2.100 utenti, gestendo quasi 46.000 telefonate da parte delle operatrici del Contact Center.

eCare e supporto ai più fragili

In specifici momenti di emergenza da parte dei volontari ci sono stati più di 1.250 servizi di supporto al domicilio, tra cui più di 300 consegne di spesa, 150 consegne di farmaci, più di 100 accompagnamenti a visite sanitarie e oltre 600 prenotazioni sanitarie.

È stato un anno complesso, che ha richiesto a tutti capacità di adattamento e di cambiamento, in cui e-Care ha fornito un contributo per far fronte all’emergenza sanitaria e un supporto ai più fragili attraverso il telemonitoraggio, che ha permesso di mantenere la relazione e la conoscenza sulle condizioni degli assistiti.

Inoltre il servizio ha portato sul digitale tutti i progetti di promozione dell’invecchiamento attivo e di supporto alle fragilità della popolazione anziana.

Le attività

I 19 progetti vincitori del Concorso di Idee 2020 hanno infatti offerto l’opportunità agli anziani e ai loro caregiver di partecipare a momenti di socializzazione attraverso piattaforme digitali.

Sono stati organizzati a distanza corsi online di scrittura creativa, laboratori di stimolazione cognitiva, gruppi di supporto ai caregiver di persone affette da demenza.

La collaborazione creata con il progetto regionale Pane e Internet ha permesso di accompagnare i capofila delle associazioni ad avvicinarsi al digitale, utilizzando le piattaforme come strumento di comunicazione a distanza.

Il format televisivo

Inoltre dal mese di novembre è partito il format televisivo dedicato alla terza età #InFormalMenteInsieme creato grazie alla collaborazione tra il servizio eCare, LepidaTV e più di 10 Associazioni di volontariato e del Terzo settore.