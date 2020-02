La in house della Regione Emilia Romagna e i sindacati pensionati di CGIL, CISL e UIL hanno firmato un protocollo per favorire la diffusione della cultura digitale e l’utilizzo dei servizi digitali da parte della popolazione anziana del territorio bolognese.

Lepida e i sindacati pensionati di CGIL, CISL e UIL insieme per promuovere la diffusione della cultura digitale. Il 23 gennaio 2020 SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL e Lepida, che gestisce le identità digitali (SPID) come

unico soggetto pubblico accreditato, hanno firmato un protocollo per favorire la diffusione della cultura digitale e l’utilizzo dei servizi digitali da parte della popolazione anziana del territorio bolognese.

L’obiettivo dei firmatari è di aiutare coloro che hanno meno familiarità con l’uso delle tecnologie digitali, evitando che queste diventino un fattore di esclusione specialmente tra la popolazione anziana, e di contribuire ad abbattere il cosiddetto “divario digitale” tra chi ha la possibilità di avvalersi delle tecnologie informatiche e chi invece si ritrova escluso.

SPID è la credenziale digitale unica e gratuita per accedere online a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione – ad esempio 730 online, situazione contributiva e pensionistica (INPS), Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotazioni sanitarie e diagnostiche ecc. – dando la possibilità di accedere in modo semplice e veloce attraverso un pc, uno smartphone o un tablet a qualsiasi servizio pubblico che richieda un’autenticazione.

Avviato 4 anni fa con la presenza attuale di 9 IDP (Identity Provider, ovvero di soggetti accreditati a rilasciare credenziali valide sul territorio nazionale), consente l’accesso ai servizi di oltre 4.150 Enti pubblici tipicamente del cosiddetto Livello 2 che prevede per l’accesso ai servizi oltre allo SPID (nome utente e password) anche un codice temporaneo (OTP) ricevuto via SMS o con APP mobile dedicata. Al 22 gennaio 2020 sono state rilasciate 5.579.896 identità digitali SPID a livello nazionale di cui oltre 126mila da Lepida che, pur essendo IDP da solo un anno, è già il quinto operatore nazionale per identità rilasciate.

Per le attività di diffusione e promozione dello SPID il protocollo prevede un impegno da parte di Lepida a partire da 2 sessioni formative ad hoc per operatori sindacali in modo da poter supportare i propri associati per il rilascio delle credenziali SPID e 3 incontri specifici con pensionati in cui procedere direttamente al rilascio diretto delle identità digitali. Inoltre, è prevista la realizzazione di un opuscolo informativo sulle procedure e modalità di accreditamento per lo SPID.

L’impegno di SPI, FNP, UILP è focalizzato sulla diffusione sul territorio bolognese del materiale informativo prodotto da Lepida e sulla promozione di SPID presso le sedi dei loro territori o in contesti diversi come manifestazioni, feste ecc., e iniziative che si svilupperanno in stretta relazione con i progetti di interesse sociale attivi sul territorio. Il protocollo ha durata di dodici mesi, con la previsione di una verifica circa la sua reale applicazione dopo sei mesi e con la possibilità di sviluppare ulteriori momenti di approfondimento formativo.