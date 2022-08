La collaborazione avviata da due anni con l’Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (ARSTePC) sta convergendo in questi ultimi periodi sulla raccolta di informazioni relative alle reti, con un approccio volto alla valutazione del rischio e al miglioramento della resilienza.

Lepida ha strutturato le informazioni relative alle reti che gestisce sul territorio, sia per dare attuazione alle linee guida del “catalogo” dei piani di protezione civile, sia nell’ottica di costruire un ponte verso le specificità del mondo delle telecomunicazioni e fare da anello di congiunzione verso gli Operatori pubblici e privati.

La Direttiva sui piani di protezione civile del 2021 prevede infatti che, laddove possibile, con il coinvolgimento degli enti gestori, siano indicate le eventuali criticità legate alla vulnerabilità delle principali infrastrutture di telecomunicazioni.

In quest’ottica sono state strutturate le informazioni relative alla rete radio analogica, oggi in via di ammodernamento, alla rete ERretre, alle strutture principali della rete in fibra ottica e dell’intera infrastruttura regionale.

Lepida partecipa inoltre alle attività tecniche per l’individuazione delle interdipendenze tra reti di distribuzione di energia elettrica e di telefonia, finalizzate all’analisi del rischio di interruzioni dei servizi di rete, sia in ordinario che in casi di emergenza.

L’impegno continua, quindi, nel cooperare con l’ARSTePC e altri Enti regionali per portare a sistema le informazioni raccolte, standardizzare i formati e rendere effettivamente interoperabili le banche dati, condividendo metodologie con i gestori di telecomunicazioni e sfruttando approcci maturati anche in contesti di progettazione europea.