Lepida completa il percorso laboratoriale dedicato agli RTD

Quali sono le principali leve per gli RTD e i loro Staff per consolidare e integrare all’interno dell’Ente l’azione di trasformazione digitale? In quale modo la declinazione dei dispositivi di programmazione e organizzazione (il Piano Triennale per l’Informatica, il PIAO, le Agende Digitali Locali…) adottati dagli Enti può rappresentare un fattore di solido sviluppo sul breve e lungo periodo? Quali modelli e soluzioni possono essere implementati per la creazione e gestione dell’Ufficio RTD in forma associata? Queste alcune delle domande che hanno guidato il “Laboratorio di comunità RTD”, un percorso laboratoriale organizzato dal Coordinamento dell’Agenda Digitale insieme a Lepida con la partecipazione di ANCI-ER, dedicato agli RTD e loro Uffici e agli iscritti alla COMTem Integrazioni Digitali.

Oltre 70 iscritti da Comuni, Unioni, Province/Città Metropolitana di tutto il territorio emiliano-romagnolo hanno partecipato con grande interesse al percorso, dando corpo al primo nucleo di idee e persone che costituiranno la futura COMTem dedicata ai Responsabili della Transizione Digitale e loro Uffici.

Il Laboratorio, concepito in continuità con il Seminario di aprile 2023 “L’aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale per l’Informatica nella PA” per rilanciare e approfondire in chiave pragmatica gli spunti di maggiore interesse raccolti in quell’occasione, si è sviluppato in quattro tappe tra il 26 settembre e il 31 ottobre, presentando ad ogni incontro casi concreti, a partire dai quali il confronto attivo con i partecipanti ha permesso di sviluppare le prime linee di indirizzo per l’attività della futura COMTem.

Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili sul portale di Regione Emilia-Romagna. Si ricorda che Lepida è a supporto degli Enti Soci al fine di soddisfare eventuali specifiche richieste provenienti dagli uffici RTD del territorio.