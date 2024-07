Lepida approva il bilancio di esercizio 2023

74.931.690: il valore della produzione di Lepida più alto degli ultimi anni riferibile per circa il 42,62% a compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per il 48,66% agli altri Soci, per l’8,72% a soggetti terzi.

Le attività poste in essere dalla Società nel 2023 rientrano nella previsione della mission societaria e statutaria e sono coerenti con il ruolo di Lepida quale polo specializzato nella progettazione e sviluppo di piattaforme e applicazioni ICT e digitali su scala regionale.

226.156: l’utile aziendale netto a valle del conguaglio pari a 1.391.432, in linea con la natura consortile di Lepida che ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i Soci, stabilendo l’obiettivo del pareggio di bilancio. 69.881.000: il capitale sociale rimasto invariato dalla costituzione di Lepida ScpA nel 2019. 74.354.587: il patrimonio netto più alto degli ultimi anni. 658: le risorse umane in forza al 31.12.2023.

Questi alcuni macro dati che hanno portato l’Assemblea dei Soci del 13 giugno scorso ad approvare all’unanimità il bilancio di esercizio 2023 di Lepida a valle dell’iter di approvazione dei vari Comitati regionali e di controllo analogo.

Gli indicatori di redditività, di produttività e di solidità patrimoniale sono tutti positivi dimostrando la capacità della Società di produrre reddito e di generare risorse.

Lo scenario PNRR è risultato nel 2023 positivo e ha dato l’avvio a maggiori servizi di Lepida con ricadute positive sotto il profilo reddituale per gli anni successivi, essendosi Lepida posizionata all’interno della catena di erogazione di servizi che prima non la vedevano coinvolta.

