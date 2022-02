A seguito della firma di dell’accordo tra Lepida e MIX, è operativa la sede del Milan Internet Exchange (MIX) di Bologna come esempio di collaborazione pubblico-privato per la diffusione di servizi internet su banda larga e ultra larga sul territorio.

È entrata in piena operatività la sede del Milan Internet Exchange (MIX) di Bologna.

A seguito della firma di dell’accordo tra Lepida e MIX, finalizzato alla collaborazione pubblico-privato per la diffusione di servizi Internet su Banda Larga e Ultra Larga tramite servizi di colocation, sono stati installati e resi operativi gli apparati di MIX presso gli spazi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nel campus di Viale Aldo Moro secondo quanto previsto dalla DGR 678/2021, con cui Lepida mette a disposizione il servizio di colocation a MIX.

MIX è il principale Internet Exchange Point in Italia e fornisce servizi di interconnessione per lo scambio di traffico tra Operatori con un traffico medio di quasi 1 Tbit/s e punte massime superiori ai 1,5 Tbit/s.

Oltre che modello di collaborazione pubblico-privato, lo sbarco di MIX a Bologna è propedeutico allo sviluppo di azioni e iniziative volte a favorire la presenza di fornitori di servizi e contenuti per reti a Banda Larga e Ultra Larga.

Il nodo realizzato prevede la colocation di un rack 42U, l’alimentazione AC o DC dual feed fino ad un massimo di 3kW per rack, il trasporto in capacità tra MIX-Bologna e MIX-Milano di 20Gb in doppia via espandibili a 40Gb.

MIX mette a disposizione di Lepida una porta 100Gbps sulla VLAN di peering del MIX-Bologna a titolo non oneroso e rende disponibili porte di velocità pari a quelle rese disponibili da MIX su tutti i suoi PoP e alle condizioni economiche pubblicamente disponibili e mantenute aggiornate nel listino prezzi di MIX.

Grazie a questa iniziativa si rafforza ulteriormente la collaborazione di Lepida con i diversi IX italiani che vede oggi accordi anche con TOP-IX (Piemonte), VSIX (Padova) e NAMEX (Roma).