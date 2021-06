Sarà messo a disposizione degli Rtd un team multidisciplinare in grado di fornire competenze e soluzioni per affrontare le specifiche tematiche di ambito, all’interno di una visione complessiva e coerente con quanto previsto dalla normativa.

Il Responsabile per la transizione al digitale (RTD) è una figura prevista dalla normativa per tutte le pubbliche amministrazioni. La figura del RTD, introdotta con i D.lgs. 179/2016 e 217/2017 di modifica al CAD, è disciplinata dall’articolo 17 del CAD al comma 1, che definisce le caratteristiche dell’Ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale, elencandone le funzioni e inquadrando la figura del suo responsabile.

È stata inoltre emessa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione la circolare n. 3/2018 che richiama l’attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi alla sua nomina, ribadendo anche la strategicità dei compiti affidati all’Ufficio della Transizione Digitale e al suo responsabile.

Lepida supporta i RTD degli Enti Soci mettendo a disposizione un team multidisciplinare in grado di fornire competenze e soluzioni per affrontare le specifiche tematiche di ambito, all’interno di una visione complessiva e coerente con quanto previsto dalla normativa.

Fra i compiti principali del RTD vi è la redazione del Piano Triennale ICT specifico dell’Ente, la predisposizione degli atti necessari alla sua programmazione e alla realizzazione, oltre che del monitoraggio nell’arco temporale. In questa ottica, è stata avviata una collaborazione con AIPo, l’Agenzia Interregionale del fiume Po, che è recentemente entrata a far parte della compagine societaria di Lepida.

L’attività è stata avviata nei primi mesi dell’anno, strutturando da subito il percorso per la redazione del Piano Triennale ICT, affrontando le varie tematiche previste (servizi, dati, piattaforme, infrastrutture,

interoperabilità, sicurezza informatica e governance). Le attività proseguiranno con il supporto a tutti gli altri compiti del RTD, come delineati all’interno dell’art. 17 comma 1 del CAD.