Crescita record per le auto elettriche: nel 2025 le vendite globali supereranno i 20 milioni di unità, oltre il 25% del mercato globale. Asia e America Latina trainano il mercato, con un vero e proprio boom dei camion elettrici in Cina.

Nonostante le incertezze globali, la quota di mercato delle auto elettriche è destinata a superare il 40% entro il 2030, grazie a una crescente accessibilità in un numero sempre maggiore di mercati. È quanto emerge dalla nuova edizione del Global EV Outlook dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), pubblicato oggi.

Dopo un altro anno di crescita sostenuta, le vendite globali di auto elettriche sono in rotta per superare i 20 milioni di unità nel 2025, rappresentando oltre un quarto del mercato automobilistico mondiale. Solo nel 2024, le vendite globali hanno superato i 17 milioni di unità, facendo salire per la prima volta la quota di mercato dei veicoli elettrici oltre il 20%.

Nei primi tre mesi del 2025, le vendite di auto elettriche sono aumentate del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con nuovi record trimestrali in tutti i principali mercati – e in molti altri emergenti.

Cina in testa, ma cresce anche l’interesse nei mercati emergenti

La Cina si conferma leader mondiale nel settore EV: nel 2024, le auto elettriche hanno rappresentato quasi la metà delle vendite totali di automobili nel Paese, con oltre 11 milioni di unità vendute, un volume pari all’intero mercato globale del 2022. I mercati emergenti di Asia e America Latina si stanno affermando come nuovi poli di crescita, con un incremento delle vendite di auto elettriche superiore al 60% nel 2024.

Negli Stati Uniti, le vendite sono cresciute di circa il 10% anno su anno, superando il 10% del totale vendite. In Europa, il mercato ha registrato una fase di stallo a causa della riduzione degli incentivi pubblici, pur mantenendo una quota intorno al 20%.

“I dati mostrano che, nonostante le forti incertezze, le auto elettriche mantengono una traiettoria di crescita solida a livello globale,” ha dichiarato Fatih Birol, Direttore Esecutivo della IEA. “Quest’anno prevediamo che più di un’auto su quattro vendute nel mondo sarà elettrica, con una crescita accelerata soprattutto nei mercati emergenti. Entro fine decennio, si supererà il 40%.”

Prezzi in calo e maggiore competitività

Il report evidenzia come la crescente concorrenza e la riduzione dei costi delle batterie abbiano favorito un calo del prezzo medio delle auto elettriche a batteria nel 2024, rendendole più accessibili.

In Cina, due terzi delle EV vendute nel 2024 costavano meno delle equivalenti a combustione, anche senza incentivi. In altri mercati, tuttavia, il divario di prezzo persiste. In Germania, un’auto elettrica a batteria costa ancora in media il 20% in più, mentre negli USA il sovrapprezzo supera il 30%.

Nonostante ciò, le auto elettriche risultano più economiche da utilizzare. Secondo i prezzi attuali dell’energia, ricaricare un’auto elettrica in casa in Europa costa circa la metà rispetto a un’auto tradizionale, anche con un prezzo del petrolio a 40 dollari al barile.

Cina leader anche nell’export EV

Il report sottolinea come quasi un quinto delle auto elettriche vendute nel mondo sia di importazione. La Cina, responsabile di oltre il 70% della produzione globale, ha esportato nel 2024 circa 1,25 milioni di veicoli elettrici, anche verso molte economie emergenti, contribuendo a ridurre significativamente i prezzi in quei mercati.

Focus sui camion elettrici

Il rapporto dedica un approfondimento anche ai camion elettrici, le cui vendite globali sono aumentate dell’80% nel 2024, raggiungendo quasi il 2% del mercato dei veicoli pesanti. Il boom è stato trainato dal raddoppio delle vendite in Cina, dove i costi operativi nettamente inferiori rispetto ai camion diesel rendono competitive molte soluzioni elettriche, nonostante un costo d’acquisto iniziale più elevato.

