Auto e moto eco, incentivi al via con l’incognita click day

16 maggio 2022. La giornata in tre news.

Al via oggi gli incentivi per auto e moto eco, in attesa del click day per le agevolazioni riservato ai concessionari: sul piatto 650 milioni di euro all’anno per il prossimo triennio.

Bonus 200 euro, tutto quello che c’è da sapere per una platea di 30 milioni di destinatari che arriverà a luglio per dipendenti pubblici e privati, per i pensionati, i percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi e stagionali, compresi i collaboratori domestici.

Il primo operatore del Medio Oriente entra in Vodafone. Ribattezzato ‘e&’ da qualche mese, l’ex Etisalat ha appena rilevato il 9,8% delle azioni della compagnia britannica potenziandola dal punto d vista finanziario.

