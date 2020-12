Lasorella (Agcom): “La transizione al 5G rilevanza strategica, ha impatto su reti e mercati”

“In uno scenario del genere la transizione verso il 5G assume rilevanza strategica, dal momento che avrà un impatto diretto sulla struttura stessa di reti e mercati: dalla rete si passa ad un contesto in cui una molteplicità di reti dedicate, flessibili ed intelligenti viene costruita in modo dinamico e sinergico attorno al servizio prescelto”. Queste le parole di Giacomo Lasorella, intervenuto oggi alla prima giornata della conferenza internazionale “5G Italy e il Recovery fund”, sottolineando quanto l’internet of things sia in grado di determinare nuovi modelli di business e di mercato.

“Ogni mercato ha bisogno di regole che promuovano competizione e sviluppo, e a maggior ragione in un settore come quello delle telecomunicazioni l’attenzione del regolatore deve essere pronta, dinamica e in grado di adattarsi al cambiamento”, ha continuato, ribadendo infine l’importanza di promuovere una rafforzata alfabetizzazione digitale nel Paese.