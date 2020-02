La serie tv ispirata ai romanzi-bestseller di Elena Ferrante che andranno in onda a partire da lunedì 10 febbraio in prima serata su Rai 1 e in qualità 4K ultra-HD sul canale 210 (Rai 4K) della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.

Dopo il successo della prima stagione, è tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo della seconda stagione di “L’amica geniale”, la serie tv ispirata ai romanzi-bestseller di Elena Ferrante che andranno in onda a partire da lunedì 10 febbraio in prima serata su Rai 1 e in qualità 4K ultra-HD sul canale 210 (Rai 4K) della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, mediante il satellite HOTBIRD a 13 gradi est.

“L’amica geniale. Storia del nuovo cognome“, rispetto alla prima stagione, presenta una novità nella regia, infatti accanto a Saverio Costanzo, autore e regista della prima serie si affianca Alice Rohrwacher, a cui è stata affidata la direzione degli episodi 4 e 5 ambientati ad Ischia.

Mentre, la sorella, Alba Rohrwacher, anche in questa edizione è la voce narrante della fiction, nella veste di una delle due protagoniste che racconta la propria vita.

I nuovi episodi, che rappresentano le vicende narrate nel secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante: “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome“, proiettano gli spettatori nell’Italia degli anni Sessanta e, riprendendo la storia da dove era terminata la prima serie, raccontano di come le due ragazze diventano donne. Le protagoniste Lila e Elena sono ancora interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

