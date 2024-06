La vera rivoluzione dell’iPhone 16 potrebbe essere l’AI

Il forte investimento nell'intelligenza artificiale di Apple potrebbe scatenare un ciclo di vendite positive per iPhone 16.

A pochi giorni dall’inizio della Worldwide Developers Conference di Apple, emergono sempre più rumors sulle novità legate alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale in arrivo su iOS 18, opzione che potrebbe diventare il cavallo di battaglia per le vendite di iPhone 16.

L’IA come punto di forza di iPhone 16

Il forte investimento nell’intelligenza artificiale di Apple potrebbe scatenare un ciclo di vendite positive per iPhone 16, spingendo la società di analisi finanziarie Wedbush a rialzare il target price delle azioni Apple.

La nota di Wedbush sottolinea che la presentazione delle novità in ambito intelligenza artificiale da parte di Apple durante la WWDC potrebbe essere uno degli eventi più importanti del decennio per l’amministratore delegato Tim Cook. Questa mossa porrebbe le basi per un “superciclo” di iPhone 16, con i consumatori attratti sempre più da dispositivi dotati di funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia.

Wedbush definisce le esclusive funzioni AI previste per iPhone 16 come l’inizio di una rinascita in ottica di forte crescita, che innescherà un ciclo di aggiornamenti massicci e attesi fino al 2025. Si prevede inoltre un’inversione di tendenza del rallentamento cinese, con giugno che dovrebbe essere l’ultimo trimestre con una crescita negativa e un ritorno a numeri positivi già dal mese di debutto dei nuovi modelli del 2024.

Le altre caratteristiche della linea 16

A pochi mesi dal lancio di iPhone 16 e 16 Pro saranno queste le novità:

I modelli Pro aumenteranno di dimensioni, passando da un display da 6,1″ a 6,3″ per il Pro e da 6,7″ a 6,9″ per il Pro Max;

Verrà aggiunto un nuovo pulsante di scatto sul lato destro di tutti i modelli 16 per abilitare controlli avanzati della fotocamera;

Come da tradizione, un chip A18 per i modelli Pro e A17 per i 16 e 16 Plus

Prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione per la fotocamera principale del Pro;

Il 16 Pro erediterà la fotocamera con zoom ottico 5x attualmente esclusiva del 15 Pro Max.

Nel complesso, sembra un grande aggiornamento per i modelli Pro, mentre per i 16 e 16 Plus le novità sembrano più contenute.

L’altra novità di iPhone 16: i bordi

Secondo il leaker Setsuna Digital, che ha condiviso le informazioni tramite Weibo, il nuovo iPhone 16 Pro avrà cornici da 1.2mm, mentre il bordo dell’iPhone 16 Pro Max sarà da 1.15mm. A titolo di confronto, quelli dell’iPhone 15 Pro misurano 1.71mm e quelli dell’iPhone 14 Pro erano 2.15mm. Setsuna Digital afferma di aver misurato personalmente le cornici di questi dispositivi.

Per realizzare questi bordi così ridotti, Apple avrebbe impiegato una tecnologia denominata Border Reduction Structure (BRS). Questa nuova tecnologia non solo ridurrebbe gli spazi sui lati superiore, sinistro e destro, ma anche sul bordo inferiore, precedentemente considerato più problematico da ottimizzare. Il risultato è una struttura che rende possibile l’incremento delle dimensioni dello schermo sui modelli Pro senza un aumento proporzionale delle dimensioni fisiche dei dispositivi.

Nonostante le dimensioni fisiche degli iPhone 16 Pro e Pro Max saranno leggermente maggiori rispetto ai loro predecessori, il cambiamento sarà, dunque, meno evidente grazie alle estremità più sottili. Si è parlato in precedenza di difficoltà incontrate dai fornitori di Apple nel soddisfare queste nuove esigenze, ma sembra che tutti i problemi siano stati risolti.

Si prevede che la serie iPhone 16 sia pronta per il lancio, come da tradizione, nel mese di settembre.