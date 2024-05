Apple, l’iPhone 17 avrà una versione “Slim”

Dal momento dell’introduzione dell’OLED e del Face ID nell’iPhone X nel 2017, i telefoni Apple non hanno subito significative modifiche estetiche. Ma secondo nuove indiscrezioni la versione 17 che uscirà nel 2025 porterà con sé tantissime novità, a partire dal prezzo e dal design.

Stando ad un report di The Information, l’iPhone 17 Slim (questo il nuovo nome) costerà più di iPhone 17 Pro Max, il cui prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.199 Dollari (esattamente pari a quello di iPhone 15 Pro Max). Ciò significa che, a dispetto del nome, iPhone 17 Slim sarà il top di gamma della lineup di smartphone di Apple per il prossimo anno: il device, dunque, non si posizionerà nello “slot” lasciato libero dalla cancellazione dei modelli Plus (che termineranno con la versione 16), il cui prezzo è invece intermedio tra quello degli iPhone “base” e quello delle varianti Pro.

iPhone 17 Slim o Ultra: caratteristiche tecniche

Oltre ad essere l’unico in titanio, l’iPhone 17 Pro Max dovrebbe essere anche l’unico ad avere una Dynamic Island più piccola, mentre gli altri modelli manterranno il design attuale. Le funzionalità rimarranno comunque sempre le stesse. La riduzione delle dimensioni di questo componente dovrebbe essere reso possibile dall’utilizzo della tecnologia “Metalens” che, oltre al sensore di prossimità potrebbe essere utilizzata anche per il sensore Face ID.

Per quanto riguarda la memoria, secondo Pu afferma sia iPhone 17 che iPhone 17 Slim saranno dotati di 8 GB di RAM e integreranno un processore A18 o A19. iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max avranno 12 GB di RAM e utilizzeranno un chipset A19 Pro. Attualmente, iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno 6 GB di RAM mentre iPhone 15 Pro e iPhone Pro Max hanno 8 GB di RAM. Tutti e quattro i modelli di iPhone 16, invece, dovrebbero essere dotati di 8 GB di RAM.

Relativamente al comparto fotografico, infine, secondo Jeff Pu tutti e quattro gli iPhone 17 saranno dotati di una fotocamera frontale da 24 MP, una risoluzione doppia rispetto al sensore attuale che da 12 MP che viene utilizzato attualmente su tutti e quattro gli iPhone 15.