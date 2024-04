Apple potrebbe iniziare a produrre iPhone in Indonesia

Apple sta cercando di diversificare la sua produzione oltre la Cina ed è interessata ai vicini del paese.

Il Ceo di Apple Tim Cook ha incontrato il presidente indonesiano Joko Widodo mercoledì, dicendo ai giornalisti dopo l’incontro che il produttore di iPhone “cercherà” di portare la produzione nel paese.

“Abbiamo parlato del desiderio del presidente di vedere la produzione nel paese ed è qualcosa che esamineremo”, ha detto Cook nelle osservazioni riportate dalla CNBC. “Penso che la capacità di investimento in Indonesia sia infinita. Penso che ci siano molti ottimi posti in cui investire. E stiamo investendo. Crediamo nel Paese”.

La cinese Foxconn è il più grande sito di produzione di iPhone al mondo, ma i rigidi blocchi COVID-19 hanno causato l’abbandono di un gran numero di lavoratori nel novembre 2022, interrompendo la produzione di iPhone. I lavoratori della Foxconn hanno organizzato violente proteste in fabbrica per la retribuzione e le condizioni di lavoro durante il lockdown. Da allora, Apple ha compiuto sforzi per diversificare la sua catena di approvvigionamento in altre fabbriche in Cina e Taiwan e sta anche guardando all’India e al Vietnam.

Apple attualmente produce il 14%, o circa 1 su 7, dei suoi iPhone in India, e ha realizzato iPhone per un valore di 14 miliardi di dollari nel paese lo scorso anno fiscale, riporta Bloomberg.

All’inizio di questa settimana, Cook ha incontrato il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh e ha detto che Apple vuole investire in più fornitori vietnamiti.

“Oggi, Apple ha annunciato che aumenterà la spesa per i fornitori in Vietnam, insieme a nuovi progressi in un’iniziativa per sostenere l’acqua pulita per le scuole locali”, ha detto Apple a Reuters.

Foxconn ha ampliato il suo investimento in Vietnam l’anno scorso con 300 milioni di dollari.