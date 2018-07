La Tv on-demand negli Usa piace di più della televisione

Secondo lo studio dell'Hub Entertainment Research, negli Usa sono crollati gli utenti che guardano la televisione in diretta come fonte di intrattenimento televisiva predefinita, a favore di fruizioni SVOD e on Demand.

Il concetto di zapping presto scomparirà. Piuttosto che cambiare canale ogni dieci secondi per vedere cosa succede in televisione, gli spettatori saranno più occupati a guardare programmi e film preferiti quando vogliono loro, grazie alla diffusione dei servizi SVOD (Subscription-video-on-demand) e altri innovativi player.

Sono questi i risultati presenti nell’ultima edizione del rapporto annuale “Decoding the Default”, il nuovo studio di Hub Entertainment Research, l’ente americano specializzato in ricerche di mercato, che ha rivelato come negli Stati Uniti c’è un continuo aumento dell’utilizzo delle piattaforme on demand e un costante allontanamento dalla TV in diretta come fonte predefinita di intrattenimento.

Dallo studio emerge che solo il 39% degli spettatori dice di guardare la tradizionale TV come prima scelta. Ciò rappresenta un calo di 8 punti negli ultimi dodici mesi. I consumatori sono ora più propensi a rivolgersi prima a una fonte di TV on demand tra cui Netflix, Hulu, Amazon, video-on-demand pay-TV.

“Abbiamo assistito a una costante diminuzione della TV in diretta come fonte predefinita dal nostro primo studio nel 2013”, ha affermato Peter Fondulas, direttore di Hub Entertainment Research e coautore dello studio che commenta i risultati. “Ma questo è il primo anno in cui abbiamo visto un forte calo anche tra i consumatori più anziani, che ha enormi implicazioni per la monetizzazione della TV lineare in generale. Mentre online, le piattaforme on-demand continuano a diventare mainstream, la visione dal vivo è diventata l’eccezione piuttosto che la regola. “

La popolarità della TV è in calo anche negli spettatori più anziani continua lo studio. Anche se la maggioranza (56%) dei telespettatori over 55 continua a guardare la TV in diretta, un anno fa, questa cifra rappresentava due terzi degli spettatori. Nella fascia 18-34, solo circa un quarto (26%) afferma che la TV in diretta è il loro medium preferito. Un anno fa, era solo più di un terzo (35%).

Lo studio ha rilevato che il consumatore medio ha 4,5 fonti diverse tra cui scegliere per guardare la TV, tra cui TV lineare, DVR, video on demand, Netflix, Hulu, ecc. Il numero è salito da 3,7 nel 2014.

Tra i più giovani gli spettatori di età compresa tra 18 e 34 anni, il numero di piattaforme utilizzate è di 5.1 diverse fonti e metà dei 18-34 anni si iscrive a due o più dei tre principali fornitori di SVOD.

“Ci sono categorie in cui la TV in diretta riempie ancora un ruolo vitale specialmente per quanto riguarda notizie di informazione e sport, ha aggiunto il collega Hub, Jon Giegengack, e uno degli autori dello studio. “Ma la varietà sbalorditiva di contenuti on-demand significa che le occasioni in cui i consumatori devono seguire un programma lineare per vedere i contenuti a cui stanno a cuore stanno diventando sempre meno numerosi”.