La Roma in diretta streaming fa il pieno su Twitter. A quando la prossima?

La diretta streaming della partita Latina - Roma dello scorso 14 luglio è stata vista da oltre 180mila persone, numeri niente male per un'amichevole estiva. La società giallorossa è diventata il primo club di Serie A a trasmettere un’intera partita in diretta su Twitter.

La squadra di calcio italiana della AS Roma è diventata il primo club di Serie A a trasmettere in tutto il mondo un’intera partita in diretta su Twitter.

Il 14 luglio scorso l’account in lingua italiana del Club @OfficialASRoma, ha effettuato il live della prima amichevole estiva degli uomini di Eusebio Di Francesco contro il Latina, squadra di Serie D sul social network che ha visto la Roma trionfare per 9-0.

Secondo i numeri riportati dalla società stessa, oltre 180.000 persone hanno seguito l’account Twitter italiano. Il club afferma inoltre che i suoi account ufficiali hanno generato più interazioni sui social media a giugno rispetto a qualsiasi altra squadra in Italia ed ha registrato il più alto tasso di coinvolgimento dei primi dieci club in Europa.

La decisione del club di trasmettere la loro amichevole prima della stagione arriva dopo che il presidente della A.S Roma, James Pallotta, si è impegnato nel 2015 a rendere la squadra una delle più avanzate tecnologicamente nel calcio professionistico.

Nel 2016, la Roma è diventata la prima squadra di calcio europea a trasmettere un’intera partita per la prima volta in diretta su Facebook quando ha giocato con la squadra della Premier League russa Terek Grozny.

🔴L’#ASRoma è la prima squadra di Serie A ad aver trasmesso una partita in diretta su @Twitter 🔴 📺 https://t.co/Lj3qfPiRVo pic.twitter.com/1u3YYLEfcf — AS Roma (@OfficialASRoma) 14 luglio 2018

Commentando lo streaming di Twitter, Guido Fienga, chief operations officer di Roma, ha dichiarato: “Quando abbiamo creato Roma Studio nel 2014, il nostro obiettivo era quello di essere in grado di controllare come abbiamo consegnato i contenuti più interessanti ai nostri sostenitori in tutto il mondo e la trasmissione di oggi in diretta su Twitter è un’altra novità per il nostro dipartimento multimediale. Negli ultimi anni abbiamo fatto un grande sforzo per abbracciare nuove tecnologie e piattaforme con il nostro canale TV, la stazione radio e i social media e questa stagione continueremo ad innovare in un modo che avvicina i nostri fan al club”.

Il live stream su Twitter di questa amichevole pre-campionato è stato un buon terreno di prova per la Roma, che ora può trarre il massimo vantaggio dalla piattaforma e dal suo vasto pubblico. Sebbene 180.000 mila spettatori possano sembrare piccoli, rimane una cifra significativa per un incontro tra un club di Serie A ed una di Serie D. Non si sa se ci saranno futuri incontri. Sicuramente le prossime che saranno trasmesse in diretta contro avversari di livello superiore quasi certamente porteranno maggiori visualizzazioni. La partita del calcio in streaming si fa interessante.