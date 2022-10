La ricarica elettrica e la rete delle aree di servizio. Intervista a Carlo Alberto Nucci (Unibo)

"Le auto elettriche tra consumo di energia e contribuzione alle smart grid", intervista al Professor Carlo Alberto Nucci (Ordinario di Sistemi elettrici per l'energia, Università di Bologna, Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities) in occasione del workshop “La ricarica elettrica: La rete e le aree di servizio. Nuove proposte per il territorio”, promosso da Enel X Way in seno alla manifestazione Fuels Mobility, tenutasi a Bologna, dal 12 al 14 ottobre 2022.