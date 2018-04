A cura di Fabio Di Resta

Prefazione di Franco Pizzetti

Giappichelli editore

Data di pubblicazione: marzo 2018

ISBN: 9788875244002

Pagine: 210

Prezzo: € 26,00

eBook: € 18,90

L’Opera, ideata per accompagnare il lettore dal sistema normativo vigente a quello applicabile dal 25 maggio 2018, offrendo un’analisi sia del complesso quadro normativo in base al Codice della Privacy sia di quello del Regolamento UE 2016/679 (c.d. G.D.P.R. – General Data Protection Regulation), è rivolta alle pubbliche amministrazioni (ministeri, enti pubblici e società partecipate), alle organizzazioni complesse, alle piccole e medie imprese quanto ai professionisti e consulenti. Il volume, corredato da schede sinottiche, approfondisce le questioni più spinose: la trasparenza nei confronti degli utenti, il nuovo principio di responsabilizzazione, i nuovi diritti dell’interessato, la nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali (o Data Protection Officer).

Di particolare importanza appare il nuovo approccio proattivo all’analisi dei rischi e alla valutazione di impatto (c.d. DPIA), che insieme al registro delle attività di trattamento e alla violazione dei dati personali (c.d. data breach) costituiscono l’architrave della nuova “Privacy europea”. L’opera è integrata con un’approfondita analisi dedicata alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno da trattamento illecito nelle diverse declinazioni sia in base alla più recente giurisprudenza italiana che a quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ma anche in riferimento alla prassi decisoria del garante privacy italiano e ai pareri pubblicati dal Gruppo europeo dei Garanti. L’approccio teorico-pratico rende l’opera un manuale duttile soprattutto per chi deve approfondire e applicare in pratica le normative di riferimento.

