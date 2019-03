Konami sta costruendo una struttura dedicata agli eSports nel centro di Tokyo

Il publisher giapponese Konami sta costruendo un edificio dedicato agli eSports nel centro di Tokyo.

Situato nel distretto di Ginza, il Konami Creative Center avrà 12 piani più un piano sotterraneo, secondo quanto riportato da Siliconera.

La struttura ospiterà eventi di eSports, punti vendita di hardware e altri prodotti. Sono inoltre previsti corsi di eSports per sviluppare nuovi talenti e fare da cassa di risonanza alla disciplina. La fine dei lavori è prevista per novembre 2019, in tempo per i giochi della XXXII Olimpiade del 2020 di Tokyo.

Nelle intenzioni dell’azienda, la struttura contribuirà alla crescita del fenomeno dei videogiochi competitivi in Giappone. Lo scorso anno, le aziende di videogiochi hanno formato la Japanese Esports Union per contribuire alla crescita del settore.

Durante la recente cerimonia di posa del primo mattone, Kimihiko Higashio, president di Konami, ha dichiarato: “In futuro, chi partecipa agli eSports sarà fianco a fianco con chi partecipa negli sport reali come il calcio, o lo sorpasserà. Il Giappone ha ancora molta strada da fare, ma ciò significa che ha anche margini di crescita superiori”.