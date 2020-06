Italia sotto l’acqua (Video)

Maltempo da Nord a Sud domani per il passaggio di una saccatura atlantica. Temperature in calo ovunque, in leggera ripresa al settentrione.

AL NORD



Maltempo con piogge o temporali al mattino su gran parte il nord Italia eccetto sul Piemonte e Liguria di ponente con schiarite, graduale miglioramento su tutte le regioni entro la serata.



AL CENTRO



Inizio di giornata all’insegna del maltempo con piogge e acquazzoni diffusi, migliora già dal pomeriggio lungo le coste tirreniche ed entro sera su tutte le regioni.



AL SUD E SULLE ISOLE



Spiccato maltempo al mattino sulle regioni meridionali con piogge o temporali, migliora in Sardegna al pomeriggio. Residue piogge in serata al sud peninsulare, migliora ovunque in nottata.



Temperature in aumento al Nord, in calo altrove.