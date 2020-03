Cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud, tranne variabilità a tratti perturbata sulle isole. In leggero calo le temperature minime, in lieve aumento le massime.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata al Nord, con ampie schiarite alternate al transito di innocua nuvolosità medio-alta.

Cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi, per le regioni centrali, con tempo asciutto sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali.

Variabilità a tratti perturbata su Sardegna orientale e Sicilia con locali piogge o brevi acquazzoni, bel tempo e sole prevalente altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento.

Tendenza

In questi giorni è in atto l’ennesima rimonta anticiclonica: la terza settimana del mese trascorrerà all’insegna del tempo stabile su quasi tutta Italia. Nella giornata odierna il sole splenderà su molte regioni, ma qualche disturbo sarà comunque possibile all’estremo Sud: sia oggi che domani non si escludono possibili fenomeni su Sicilia e Calabria meridionale, ma si tratterà di precipitazioni deboli e isolate.

L’apice di questa rimonta anticiclonica si dovrebbe raggiungere nella giornata di giovedì con temperature localmente superiori i 20°C. Per quanto riguarda l’ultima settimana del mese, si apre un’ipotesi di scenario invernale: sembra infatti che l’anticiclone di matrice azzorriana si ergerà dall’Atlantico verso il Regno Unito e la Scandinavia favorendo la discesa di aria gelida sull’Europa meridionale e orientale. Al momento sembra troppo presto per stabilirei dettagli di questa ondata di freddo che potranno essere chiariti in prossimità dell’evento.