Italia divisa in due dal maltempo: temporali al Nord, gran caldo al Sud

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

SITUAZIONE

Nord e Sud separate nettamente dal punto di vista meteorologico. Anche nella giornata di oggi i fenomeni temporaleschi in formazione sulle regioni settentrionali risulteranno intensi fino a poter essere associati talvolta a locali grandinate.

Piogge e temporali potranno interessare anche le regioni centrali di Toscana, Umbria e Marche; le temperature inoltre subiranno un generale calo al centro-nord Italia.

Tempo generalmente soleggiato invece sulle regioni meridionali dove la colonnina di mercurio subirà un ulteriore aumento, specie nei prossimi giorni.

in prossimità del fine settimana le temperature potrebbero raggiungere i +35°C sulle aree interne di Sicilia, Calabria e Puglia.

METEO 13 MAGGIO

AL NORD



Maltempo sulle regioni settentrionali con piogge anche intense fin dal primo mattino sulle regioni occidentali. Piogge e acquazzoni anche nel pomeriggio e in serata.



AL CENTRO



Variabilità per lo più asciutta al centro Italia con nubi irregolari fin dal mattino alternate a brevi schiarite. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge sulla Toscana.



AL SUD E SULLE ISOLE



Cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni e tempo generalmente asciutto, possibili piogge solo in nottata sulla Campania.



Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.