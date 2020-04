Italia ancora nella morsa del maltempo (Video). Uno sguardo al weekend

Domani nuvole su tutto il Paese, con piogge più frequenti al Nord-Est. Variabilità perturbata sulle aree specialmente interne del Centro Sud. La tendenza per il fine settimana.

Per consultare gli articoli precedenti,

Tempo in miglioramento sulle regioni nord-occidentali, con ampie schiarite fin dal mattino.

Maltempo con piogge diffuse ad Est, fenomeni più intensi al mattino e pomeriggio su Alpi e Prealpi. Migliora ovunque in nottata.

Cieli irregolarmente nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centrali, piogge o temporali in arrivo sui settori interni al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata.

Giornata con variabilità prevalentemente asciutta al meridione eccetto in Sicilia, Puglia meridionale e coste tirreniche di Campania e Calabria, dove avremo piogge o temporali.

Temperature in lieve aumento.

Ondata di maltempo nel weekend? Ecco la tendenza.

Per quel che riguarda il fine settimana, sembrerebbe che le correnti nord-occidentali più fredde in quota abbiano messo la nostra penisola nel suo mirino: i principali modelli questa mattina mostrano infatti uno scenario meteo piuttosto dinamico, con piogge e soprattutto temporali anche intensi in arrivo specie sulle regioni centro-settentrionali.