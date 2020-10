Iscriviti all’NB-IoT Hackathon in programma il 28 e 29 novembre 2020

Durante l’Hackathon i partecipanti avranno il compito di inventare e sviluppare un’applicazione innovativa basata su sensori che sfrutti la tecnologia Narrowband Internet of Things (NB-IoT), che sarà testata dal vivo in rete. I tre domini di applicazione saranno Smart Agriculture, Smart Culture e Smart City.

Il laboratorio WiLab del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), con la sua sede presso l’Università di Bologna, organizza in collaborazione con l’Università di Oulu (Finlandia) l’NB-IoT Hackathon, un Hackathon internazionale con il supporto di TIM, Olivetti, Embit, JMA Wireless e Joint IEEE ComSoc/VTS Italian Chapter.

NB-IoT Hackathon: come partecipare

Dalle 19:00 di venerdì 27 verranno distribuiti i dispositivi messi a disposizione da WiLab per la maratona.

L’evento si terrà poi online, da sabato 28 fino alle 19:00 di domenica 29, attraverso la piattaforma Microsoft Teams e sarà completamente gratuito, per un numero massimo di 25 gruppi formati da tre o quattro partecipanti.

Registrazioni al via dal 30 ottobre al 13 novembre

Le registrazioni apriranno il 30 ottobre e chiuderanno il 13 novembre.

L’evento si concluderà la sera di domenica 29 con la presentazione dei lavori e la premiazione, dove verranno assegnati tre premi da 1.000 €, uno per ciascun gruppo vincitore di ogni dominio di applicazione.

